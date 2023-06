Wasserwacht Thannhausen feiert 60-jähriges Bestehen

Eine Strandparty gibt es am Samstag mit der bekannten Band "Eisbad". Am Sonntag wird es feierlich mit Naturfreibad. Welcher Wasserspaß geboten ist.

Die Wasserwacht Thannhausen steht kurz vor ihrem 60-jährigen Geburtstag. Ein abwechslungsreiches Festwochenende steht bevor, das mit einer Beachparty am Samstag beginnen wird.

Am Sonntag folgt dann ein Gottesdienst mit anschließendem Festakt im Naturfreibad Thannhausen. Zahlreiche Spiele am und im Wasser für Kinder, eine Leistungsschau der Wasserwacht und eine Rettungsübung runden das bunte Programm am Sonntag ab. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.

Wie Vorsitzender Jürgen Fischer verspricht, werden am Samstagabend, 24. Juni, ab 19 Uhr die Besucherinnen und Besucher mit einer Beachparty und der Liveband "Eisbad" in den Feiermodus versetzt in der wunderschönen Anlage des Naturfreibads. Musik, Tanz und fröhliches Beisammensein an der legendären Cocktailbar werden die Stimmung anheizen und den Startschuss für das Jubiläumsfest geben.

Am Sonntag beginnt das Jubiläum mit einem feierlichen Gottesdienst um 10 Uhr im Naturfreibad und dem anschließenden Festakt, zu dem sich als Ehrengast die Vorsitzende des BRK Bezirksverbands Schwaben und Präsidentin des BRK Angelika Schorer angekündigt hat. Direkt danach werden die Feierlichkeiten mit einem Mittagessen und Kaffee und Kuchen fortgesetzt.

Hüpfburg, Rutsche und Wasserspiele am Sonntag im Naturfreibad Thannhausen

Besonders die jüngsten Gäste werden an diesem Tag voll auf ihre Kosten kommen. Von Hüpfburgen bis hin zu Wasserspielen und Wasserrutschen wird es ein abwechslungsreiches Programm geben, das den Kindern Spaß und Freude bereiten wird. Einen gewissen Badebetrieb wird die Wasserwacht am Sonntag unter ihrer Aufsicht und Verantwortung am Sonntag zulassen, versicherte Vorsitzender Jürgen Fischer im Gespräch mit der Redaktion.

Ein Höhepunkt des Tages wird die um 14 Uhr angesetzte Rettungsübung sein, bei der die aktiven Wasserretter der Wasserwacht Thannhausen ihre Einsatzfähigkeit unter Beweis stellen werden. Auch die Jugendgruppe wird hier aktiv mitwirken und ihren hohen Ausbildungsstand demonstrieren.

Trotz der großen Vorfreude auf das Jubiläumsfest bleibt die Tatsache bestehen, dass das örtliche Schwimmbad außer am kommenden Festwochenende derzeit für die Bevölkerung geschlossen ist. Ursache hierfür ist die schwierige Rechtslage und die damit verbundenen Herausforderungen. Auch die Wasserwacht Thannhausen bedauert diese Situation, möchte jedoch betonen, dass die Schließung nicht auf mangelnde oder nachlassende Unterstützung der Wasserwacht im Bereich der Aufsicht im Freibad zurückzuführen ist. Das sagte auch Bürgermeister Alois Held in der jüngsten Stadtratssitzung.

Wasserwacht Thannhausen ist für mögliche erneute Nutzung des Freibads bereit

Vielmehr hat die Wasserwacht Ortsgruppe Thannhausen seit Bestehen des Freibads stets an jedem Wochenende und an Feiertagen eine ehrenamtliche Wachmannschaft für die Wasseraufsicht gestellt. Auch für eine hoffentlich zukünftig wieder mögliche Nutzung des Freibads ist die Wasserwacht bereit, diesen bewährten ehrenamtlichen Dienst zum Schutz der Badegäste fortzusetzen, so Jürgen Fischer. Die hierzu erforderliche stetige Aus-, Fort- und Weiterbildung von Rettungsschwimmern ist ein zentraler Bestandteil der Wasserwachtarbeit und wird mit großem Engagement in Thannhausen vorangetrieben.

Am Festwochenende selber sollen aber die Feierlichkeiten für erfolgreiche 60 Jahre Einsatz im Bereich Wassersicherheit im Vordergrund stehen. Die Wasserwacht lädt daher ganz herzlich alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus nah und fern ein, gemeinsam das 60-jährige Jubiläum im Naturfreibad Thannhausen zu feiern. (AZ mit adö)