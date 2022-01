Wegen Parksituation: Streit in Thannhausen eskaliert

Zwei Männer streiten sich wiederholt wegen der Parksituation in Thannhausen. Der Streit wird mit der Zeit heftiger. Einen erwartet jetzt eine Anzeige.

Am Freitagabend gegen 18.20 Uhr soll ein 50-jähriger Mann einem 45-Jährigen während eines Streits in der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen bedroht haben. Die zwei Männer stritten laut der Polizeiinspektion Krumbach wiederholt wegen der Parksituation.

Weil sich der Streit hochschaukelte und der 50-Jährige dem anderen Mann drohte, wurde die Polizei gerufen. Den 50-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige. (AZ)