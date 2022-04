Thannhausen

Weiher bei Nettershausen soll nicht trocken fallen

Weil im Zuge der Hochwasserschutzplanungen nicht genug Wasser in den Weiher bei Nettershausen fließt, wird eine Entnahmestelle an der Hasel geplant.

Von Annegret Döring

„Hochwasserschutz Thannhausen - Antrag auf Änderung des Planfeststellungsbescheides“ lautete der Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Stadtrates Thannhausen. Was sich nach einem großen Thema anhört, entpuppte sich als relative Kleinigkeit. Im Zuge der Planungen für das Haselbauwerk zwischen Thannhausen und Nettershausen ist übersehen worden, dass ein Weiher bei Nettershausen dann nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt wird, was an seiner Höhenlage im Gelände liegt.

