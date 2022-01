Im Mindeltal bei Burg entstehen weitere Kiesabbauflächen

Plus Der Stadtrat Thannhausen befürwortet den Kiesabbau auf 5,3 Hektar in der Gemarkung des Stadtteils Burg. Warum das Verfahren ein wenig kompliziert ist.

Für neue Kiesabbauflächen geändert werden soll der Flächennutzungsplan der Stadt Thannhausen auf der Gemarkung Burg. In seiner jüngsten Sitzung beriet der Stadtrat Thannhausen über den entsprechenden Antrag auf „Durchführung einer Bauleitplanung für Kiesabbau“ und die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplans der Firma Miller aus Ziemetshausen. Betroffen sind drei Flurnummern im Mindeltal von rund 5,3 Hektar Größe und die Kiesausbeute soll für einen Zeitraum von zehn Jahren reichen.