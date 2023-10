Thannhausen

Wenn die Stadtpfarrkirche besser besucht ist als an Weihnachten

Plus Wie Robert Sittny im Gospelkonzert in der Thannhauser Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt Gesangssolisten, Chöre und Instrumentalisten vereinte.

Das Gotteshaus sei besser besucht als an Weihnachten. Der Scherz von Stadtpfarrer Florian Bach zur Begrüßung der Besucher des Gospel- und Worshipkonzerts kam gut an. In der Tat, die 350 Sitzplätze in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt reichten nicht aus. Die noch vergleichsweise junge Tradition dieser Veranstaltung scheint schon ein Garant für großen Publikumszuspruch zu sein. Offenbar hat es sich herumgesprochen, wie begeistert hier musiziert wird und welches Begeisterungspotenzial in dieser Musik steckt.

In Zeiten großer Not haben gläubige Menschen wunderbare Musik ersonnen. Das trifft zu auf „Musikalische Exequien“, die am Tag vor dem Thannhauser Konzert in Krumbach aufgeführt worden waren. Sie sind Quelle unendlichen Trostes, komponiert von Heinrich Schütz während des 30-jährigen Kriegs. Das trifft auch auf die Gospels zu, die Weiterentwicklung des Spirituals. Aus dieser Musik schöpften Menschen Kraft in Zeiten grausamer Unterdrückung. Diese Musik ist geprägt von großer Sehnsucht und der heilsgeschichtlichen Hoffnungsperspektive des Christentums.

