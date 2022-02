Thannhausen

06:00 Uhr

Wie der Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz zu seinem Namen kam

Plus Das Stifterehepaar Dr. Georg und Luise Zimmermann ist eng mit Thannhausen verbunden. Nicht nur wegen eines nach ihm benannten Platzes.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Pläne, ein marodes Geschäftshaus an der Bahnhofstraße ersatzlos abzureißen, um dadurch den Blick auf die Barockfassade des ehemals Gräflich Stadionschen Gerichtsgebäudes freizumachen, gab es schon lange. 2006 schließlich konnte der damalige Bürgermeister Johannes Schropp das Geschäftshaus für die Stadt erwerben. Damit war die Voraussetzung geschaffen für einen neuen Platz im Herzen der Stadt. Der Platz, gestaltet nach den Plänen von Josef Schwab und Monika Wiesmüller-Schwab, eingeweiht am 13. September 2008, wertete das Stadtbild auf und öffnete viele Möglichkeiten zur Belebung der Innenstadt. Kult um 8, der Spieletag für Kinder, Gewerbeschau, Weihnachtsmarkt, in vielerlei Funktionen bewährt sich der Platz und nicht zuletzt dient er in der wärmeren Jahreszeit der Außenbewirtung eines anliegenden Cafes. "Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz" heißt die Örtlichkeit, weil die Platzgestaltung mit Geldern aus der "Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Stiftung" finanziert wurde. Aber es steckt noch mehr dahinter: Weil die Stadt Thannhausen einen Platz nach diesem Stifterehepaar benannte, kam sie dauerhaft in den Genuss von Erlösen aus der Stiftung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen