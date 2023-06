Wie der Musiksommer bei Kult um 8 in Thannhausen heuer aussieht

Die Veranstaltungsreihe "Kult um 8" bringt Leben in die Stadt Thannhausen. Musik und Essensstände sorgen für tolle Sommernächte im Juli und August.

Draußen sein und an Sommerabenden dabei Musik genießen, das ist derzeit bereits samstags alle zwei Wochen in Krumbach bei "Live am Marktplatz" möglich. Ab Freitag, 7. Juli kommt eine weitere Veranstaltungsreihe dieser Art hinzu: "Kult um 8" wird in den Sommermonaten Juli und August wieder Feiernde nach Thannhausen locken. Immer freitagabends wird auf dem Dr.-Georg-und-Lu-Zimmermann-Platz in Thannhausen eine Band oder Musikgruppe auftreten. Der letzte Auftritt ist am 25. August. Die Zuhörerinnen und Zuhörer erwartet musikalische Vielfalt von traditioneller Blasmusik über Rock-’n’-Roll bis hin zu Countryklängen. Diese Woche sind die Programmflyer druckfrisch herausgekommen und liegen in Thannhausen in Geschäften aus. Bürgermeister Alois Held betont im Flyer, dass Musik, Tanz und Begegnung bei "Kult um 8" das Leben in der Stadt bereichern werden.

Das Sommerteam hat die auftretenden Gruppen ausgesucht für Thannhausen

Marion Kreuzer, die dieses Jahr die Organisation der Veranstaltungen in der Stadtverwaltung Thannhausen übernommen hat, sagt, sie spüre, dass die Menschen wieder Lust hätten, auf Freiluftkonzerte zu kommen. Das Sommerteam aus Freiwilligen hat sich wieder die Mühe gemacht, die Hörproben der sich bewerbenden Musikerinnen und Musiker anzuhören und die Bands auszuwählen, die an den acht Terminen die Stadt für zwei Abendstunden bei freiem Eintritt beschallen. Kreuzer kümmert sich um die Verträge mit den Auftretenden. Wie bewährt, werden wieder Vereine die Verköstigung übernehmen. "Neu in den Flyer aufgenommen wurde, was die einzelnen Vereine an den jeweiligen Abenden anbieten", so Kreuzer. Viele Leute seien vereinsaffin und würden sich vormerken, an dem Termin auch zu kommen, an dem "ihr" Verein die Bewirtung übernimmt. Wobei sich der Thannhauser Musiksommer wahrlich nicht über mangelnde Besucherzahlen beklagen könne. Kreuzer erinnert sich noch an den Abend, an dem Mission Rock ’n’ Roll letztes Jahr spielte. "Das Wetter war nicht optimal, es regnete und ich dachte, 'Oje, da kommen dann keine Leute'. Doch um acht hörte der Regen auf und die Leute waren plötzlich da!", sagt Kreuzer, die sich als Bindeglied zwischen Verwaltung und Stadt sieht.

Der Eintritt zu den acht Freitagabenden ist frei, es werden jedoch Spenden gesammelt, die komplett den auftretenden Musikerinnen und Musikern zugutekommen, denn sie spielen ohne Gage seitens der Stadt Thannhausen. Diesmal wird auch der jeweils bewirtende Verein zusätzlich eine Person für das Spendensammeln stellen, erklärt Kreuzer im Gespräch mit der Redaktion.

Und das sind die auftretenden Acts bei Kult um 8 in Thannhausen in diesem Jahr

Im Juli spielen die Crazy Friends (sie covern Pop- und Rocksongs der 60-er bis 90-er Jahre am 7.), Mission Rock ’n’ Roll (Hardrock, Heavy Metal und Southernrockklassiker bestimmen das Programm der sieben Musiker aus dem Großraum Thannhausen am 14.), Bartender’s Best (Vocals, Bläsersatz, Gitarren, Keys und Drums werden von der vielköpfigen Gruppe am 21. eingesetzt) und der Musikverein Kemnat 1872 (traditionelle bis moderne Blasmusik mit solistischen Einlagen werden geboten am 28.). Für die Bewirtung sind dabei der Eisschützenclub Thannhausen, der Schützenclub Thannhausen, der Kinderschutzbund Thannhausen und die Musikvereinigung Thannhausen zuständig.

Im August treten das Monday Night Orchestra ( die Bigband spielt aktuelle Rock- und Popsongs wie auch Tanz- und Swingclassics am 4.), Coldheart (die Gruppe bietet gitarrenorientierten und stilechten Classic Rock am 11.), die Arizona Crossroads (die Gruppe hat Countryoldies, moderne Countrymusik und Countryrock am 18. im Gepäck) und die Big Beats ( neben Klassikern aus Rock und Pop kommen bei der neuen Formation aus dem Raum Ulm aktuelle Hits, legendäre Schlager und kultige Oldies nicht zu kurz am 25.) auf. Die Bewirtung übernehmen in diesem Sommermonat dann die Freiwillige Feuerwehr Thannhausen, der Sängerbund Thannhausen von 1893, die TSG Thannhausen Fußball und der RSV Thannhausen. Musik wird jeweils von 20 bis 22 Uhr geboten. "Wir haben uns bewusst für den frühen Schluss entschieden, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer danach noch den Abend in der Thannhauser Gastronomie ausklingen lassen können", erklärt Marion Kreuzer das Konzept.

Alle Konzerte finden nur bei guter Witterung statt. Eine Absage wird von der Stadt Thannhausen kurzfristig am jeweiligen Abend im Internet unter www.kult-um-8.de bekannt gegeben.