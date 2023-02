Thannhausen

vor 47 Min.

Wie geht es mit der Partnerschaft Thannhausen-Mortain weiter?

Plus Die Partnerschaft Thannhausen-Mortain besteht seit 1981. Doch der letzte Besuch in Frankreich fand 2019 statt. Welche Perspektive hat die Partnerschaft?

Von Getrud Zimmermann Wejda Artikel anhören Shape

60 Jahre deutsch-französischer Freundschaftsvertrag: Dieses Jubiläum lässt auch die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Thannhausen und Mortain in der französischen Normandie wieder in den Blickpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Gertrud Zimmermann-Wejda, die Vorsitzende des Komitees, das sich der Partnerschaft der Städte Thannhausen und Mortain annimmt, blickt in einem Gastbeitrag für unsere Zeitung zurück auf die Anfänge – und sie macht sich Gedanken, wie es weitergehen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen