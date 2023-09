Thannhausen

Wie kann es mit dem Thannhauser Freibad weitergehen?

Plus Seit Juni ist das Freibad in Thannhausen zu. Die Grünen fordern von der Stadt, den Badebetrieb zeitnah sicherzustellen. Die setzt auf ein Gutachten zur Sicherheit des Bades.

Die Schließung des Naturfreibades schlug im Juni Wellen in Thannhausen. Das beliebte Freizeitbad musste aus sicherheitsrechtlichen Gründen geschlossen werden. Die Fraktion „Bündnis90/ Die Grünen“ forderte jetzt die Stadtverwaltung auf, zeitnah einen überwachten Badebetrieb im Freibad sicherzustellen. Der Antrag wurde letztendlich von der Mehrheit der Stadträte zurückgestellt. Warum?

Der Thannhauser Stadtrat hatte noch vor der Sommerpause am 18. Juli in nicht öffentlicher Sitzung den Auftrag für ein kommunales Sicherheitskonzept (KommRisk) an eine Münchner Rechtsanwaltsgesellschaft vergeben. Kommunale Spitzenverbände haben den Kommunen solche Sicherheitskonzepte empfohlen, um Haftungsrisiken wirksam zu begegnen. Hintergrund war, dass in einer hessischen Gemeinde ein Bürgermeister wegen fahrlässiger Tötung verurteilt wurde. Ihm wurde vorgehalten, dass er seiner Pflicht zur Verkehrssicherung in Zusammenhang mit einem kommunalen Gewässer nicht nachgekommen sei.

