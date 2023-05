Thannhausen

Wie man in Thannhausen an schnelles Internet und günstige Strompreise kommt

Guido Zieher (links im Bild) verhandelte mit Wolfgang Haas (Geschäftsführer TKN) über ein schnelles Internet für alle Gebäude der Wohnbaugesellschaft Thannhausen. Die TKN Deutschland modernisierte daraufhin das gesamte Breitbandnetz in der Stadt.

Plus Was die Wohnbaugesellschaft Thannhausen ihren Mieterinnen und Mietern bietet und inwiefern auch die Bürger der Stadt davon profitieren können.

Von Dr. Heinrich Lindenmayr Artikel anhören Shape

Langsame Internetverbindung und steigende Energiepreise, das sind zwei Probleme, die vielen Bürgerinnen und Bürgern Sorgen bereiten. In beiden Hinsichten ergriff die Wohnbaugesellschaft Thannhausen die Initiative zugunsten ihrer Mieterinnen und Mieter. Mietinteressenten fragten oft nach den verfügbaren Internetgeschwindigkeiten, erklärt Guido Zieher, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft Thannhausen im Gespräch mit unserer Redaktion.

Lange Zeit langsames Internet in Thannhausen

Weil die Situation bislang unbefriedigend gewesen und nicht für alle Wohnanlagen der Wohnbaugesellschaft ein schnelles Internet verfügbar gewesen ist, wandte sich Guido Zieher an die TKN Deutschland GmbH, den langjährigen Telekommunikationsversorger der Wohnbaugesellschaft. Zieher brachte mit seinem Vorstoß den Stein ins Rollen. In den letzten Monaten modernisierte die TKN Deutschland ihr Breitbandnetz in Thannhausen, sodass nun und nicht nur im Bereich der Wohnanlagen, sondern fast im ganzen Stadtgebiet ein „Highspeed-Internet“ mit Geschwindigkeiten bis zu 1000 Mbit pro Sekunde zur Verfügung steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

