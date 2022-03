Thannhausen

Wieder Bauarbeiten an der Ost-West-Verbindung in Thannhausen

Begonnen wurde am Montag mit dem dritten Bauabschnitt für den Ausbau der Christoph-von-Schmid-Straße, der wichtigen Ost-West-Verbindung in Thannhausen.

Plus Verkehrsteilnehmer müssen in Thannhausen wieder Umleitungen nehmen: Seit Montag geht der Ausbau der Christoph-von-Schmid-Straße weiter. Worauf Schüler achten müssen.

Von Annegret Döring

Begonnen worden ist am Montag mit dem dritten Bauabschnitt für den Ausbau der Christoph-von-Schmid-Straße, der wichtigen Ost-West-Verbindung in Thannhausen. Gleichzeitig wurde mit den noch erforderlichen Arbeiten zum Brückenneubau über die Mindel und der Herstellung der „Mindelterrassen“ an der Mindelpromenade begonnen. Autofahrer müssen nun wieder Umwege in Kauf nehmen, denn die bisher als Engstelle befahrbare Mindelbrücke ist ganz gesperrt.

