Es gibt wieder eine Kinderbetreuung in den Ferien in Thannhausen

Plus Auch 2022 gibt Thannhausen bis zu 10.000 Euro aus, um ein gutes Angebot bei der Ferienbetreuung zu bieten. Welche Rolle dabei ein Ninja Warrior spielt.

Von Annegret Döring

Auch in diesem Jahr soll es wieder eine Ferienbetreuung in der Stadt Thannhausen für Kinder geben. Der Familienbeirat des Stadtrates hatte angeregt, das Kinderbetreuungsangebot für die Sommerferien 2022 wieder anzubieten. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Stadtrat entschieden, dass es eine Ferienbetreuung der Stadt für Kinder von fünf bis zwölf Jahren geben solle. Der Bürgermeister wurde damals ermächtigt, in einem Budgetrahmen von 10.0000 Euro die Umsetzung des Programms mit einem Träger in die Wege zu leiten.

