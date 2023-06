Thannhausen

Wo sollen in Thannhausen Windkrafträder stehen dürfen?

Plus Der Stadtrat Thannhausen hält in seinem Gemeindegebiet Flächen östlich der Mindel in den Wäldern für geeignet für Windkraft.

Der Stadtrat Thannhausen hatte sich mit dem Thema Windkraft zu befassen. Grund dafür war die Fortschreibung des Regionalplans Donau/Iller bei diesem Energiethema. Bereits in früheren Sitzungen hatte das Gremium einmal festgelegt, wo Freiflächenphotovoltaik zu Energiegewinnung innerhalb der Flächen der Stadt zulässig sein solle. Nun betrifft es eine andere Art der Energiegewinnung.

Doch die Stadt darf nur Wünsche äußern. Wenn einmal Flächen für den Vorrang von Windkraft im Gegensatz zu anderen Nutzungen festgelegt sind im Regionalplan Donau/Iller, dann besteht einfach Baurecht und die Kommune kann kein Veto mehr einlegen. Darum appellierte Held an das Gremium, die Chance jetzt zu nutzen und entsprechend Wünsche vor der Festschreibung im Regionalplan zu äußern. Für das Jahr 2032 ist anvisiert, dass laut Windenergieflächenbedarfsgesetz 1,8 Prozent der Regionalplanfläche für Windkraft zur Verfügung stehen soll. Bis jetzt gebe es in der Nähe Thannhausen zwischen Premach und Edenhausen sowie zwischen Edelstetten und Münsterhausen bereits eingetragene Windkraftflächen, erklärte Bürgermeister Alois Held in der jüngsten Stadtratssitzung. In der Vorwoche zur Sitzung hatten sich bereits die Landkreisbürgermeister getroffen. Er habe ihnen den Beschlussvorschlag der Stadt Thannhausen auch kundgetan, ließ er das Gremium wissen. Wünschenswert, wäre eine Platzierung der Windkraft-Vorrangflächen an den Landkreisgrenzen, wo es große Waldgebiete gebe und der Abstand zur Wohnbebauung gut realisiert werden könne. In den Wäldern östlich der Mindel könne man große entsprechende Flächen unterbringen. Nördlich der B300 habe die Stadt nicht viel vor mit den Gebieten. "Wir wollen die Windkraft lieber an einem Standort bündeln und nicht überall haben", schlug der Bürgermeister vor. Darum plädierte er auch dafür die beiden bestehenden Vorrangflächen für Windkraft bei Premach und bei Hagenried rausfallen zu lassen aus dem Plan.

