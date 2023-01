Thannhausen

Wohnungsbrand in Thannhausen: Waren die Elektro-Kerzen schuld?

Im Einsatz waren am Sonntag mehrere Feuerwehren aus dem Landkreis, da ein Christbaum in Thannhausen in Brand geriet.

Plus Am Tag nach dem Wohnungsbrand in Thannhausen ist noch nicht sicher, ob der Auslöser allein die Lichterkette am Christbaum war. Die Kripo Memmingen ermittelt vor Ort.

Für ein stimmungsvolles Ambiente über die Feiertage sorgen normalerweise die schönen Lichter an den Weihnachtsbäumen in den Wohnzimmern vieler Bürgerinnen und Bürger. Bei einem Ehepaar aus Thannhausen hat voraussichtlich der Christbaumschmuck am Sonntagmittag für Unheil gesorgt. Aus noch nicht geklärter Ursache ist es um die Mittagszeit zu einem Wohnungsbrand gekommen. Offensichtlich war es der Weihnachtbaum, der mit elektronischen Kerzen geschmückt war und "aus bislang unbekanntem Grund in Brand geriet", wie die Polizei bereits berichtete. Ob die Kerzen defekt waren, muss noch ermittelt werden.

