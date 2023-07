Zeuge meldet Verkehrsunfallflucht in Thannhausen

5000 Euro Blechschaden richtete eine Seniorin beim Ausparken an in Thannhausen. Nach Begutachtung des Schadens fuhr sie davon. Das war unklug.

Dank der Aufmerksamkeit eines Zeugen konnte eine Verkehrsunfallflucht am Samstag in Thannhausen schnell aufgeklärt werden. Ein 52-jähriger Pkw-Fahrer hatte seinen BMW auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Bürgermeister-Raab-Straße in Thannhausen geparkt. Während er sich im Geschäft aufhielt, stieß eine 61-jährige Fahrerin eines Mercedes um 15.55 Uhr mit ihrem Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen den geparkten BMW. Die Dame sah sich die Beschädigungen an und wurde wohl auch von zwei unbekannten Zeugen darauf angesprochen.

Im Nachgang wartete sie kurz, fuhr dann aber weg, ohne eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug zu hinterlassen oder die Polizei zu verständigen. Dass die Autofahrerin einfach davon fuhr, bemerkte ein dritter Zeuge, der den ganzen Vorfall ebenfalls beobachtet hatte und sich das Kennzeichen merkte. Er verständigte schließlich die Polizei. Hierdurch konnte die Unfallverursacherin noch am späten Nachmittag ermittelt und angetroffen werden. Ein Strafverfahren gegen die Autofahrerin wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet, berichtet die Polizei. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird vorläufig auf 5000 Euro geschätzt. (AZ)