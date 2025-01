Zeugen gesucht zu Schlägerei vor dem Supermarkt

Von einer körperlichen Auseinandersetzung auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Edmund-Zimmermann-Straße in Thannhausen berichtet die Polizei. Am Freitag, 24. Januar, gegen 17.35 Uhr griffen demnach zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren einen 22-jährigen Mann und dessen 21-jährige Begleiterin an. Beide wurden dabei leicht verletzt. Die alarmierte Polizei nahm die Ermittlungen auf, jedoch hatten die beiden mutmaßlichen Angreifer den Tatort bereits verlassen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)

