Zeugnisse: Das große Finale an der Mittelschule Thannhausen

37 Neuntklässler und 21 Zehntklässler erhalten in Thannhausen ihre Zeugnisse bei den Abschlussfeiern in der Aula der Mittelschule.

Drei Abschlussklassen wurden heuer an Mittelschule Thannhausen ins Berufsleben oder in ein anschließendes Schulleben entlassen. In zwei kurzweiligen Feierstunden versammelten sich die Familien der erfolgreichen Abschlussschülerinnen und Abschlussschüler in der Aula der Mittelschule.

Unter dem thematischen Motto „Zeitreise“ wurden die Schülerinnen und Schüler und alle Gäste auf eine spannende Reise mitgenommen, die ihre Schulzeit Revue passieren ließ und sie gleichzeitig auf die Herausforderungen des Lebens vorbereitete. Schulleiter Matthias Unger eröffnete die Veranstaltung, indem er mit den Absolventinnen und Absolventen in die Geschichte des Romanes „The Midnight Library“ von Matt Haig eintauchte. In dem Buch geht es darum, dass jeder im Leben Fehler macht und Chancen verpasst und dass es genau diese Erfahrungen sind, die uns zu dem Menschen formen, der wir sind.

Thannhausens Bürgermeister ermutigt die Schüler

Als Thannhausens Bürgermeister und zugleich Schulverbandsvorsitzender ermutigte Alois Held die Schüler und Schülerinnen, das Leben nicht zu sehr zu planen, sondern jeden Tag als Chance zu sehen, das Beste aus sich herauszuholen. Als ehemaliger Absolvent der Mittelschule Thannhausen aus dem Jahr 1998 wusste er, wovon er sprach, und betonte, dass mit Entschlossenheit und harter Arbeit alles möglich sei. Ein weiterer wichtiger Aspekt seiner Rede war die Wertschätzung ehrenamtlicher Arbeit in der Gemeinschaft. Die jüngsten Ereignisse bei einem Silobrand in Thannhausen hatten gezeigt, wie bedeutsam Einsatzbereitschaft und Hilfeleistung sind.

Der langjährige Elternbeiratsvorsitzende Jürgen Drexel hob in seiner Ansprache das harmonische Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Lehrkräften, Schulleitung und Erziehungsberechtigten an der Mittelschule hervor. Er zeigte sich stolz, dass die Schule für alle Schülerinnen und Schüler offensteht, unabhängig von ihrer Ausgangssituation.

Die Abschlussreden der Schülerinnen Hanna Hafer und Selina Waigel für die 9. Klassen sowie Melanie Leitenmeier und Marie Zimmermann für die 10. Klasse waren bewegend. Die Bedeutung einer guten Lehrer-Schüler-Beziehung wurde dabei immer wieder erwähnt, sowie die Tatsache, dass motivierter und ansprechender Unterricht nicht nur den Lernerfolg steigert, sondern auch das Lernen selbst zu einem freudvollen Erlebnis macht. Und so seien alle Schülerinnen und Schüler von ihren Klassleitungen Susanne Lenzen (9a), Lisa Stadler (9b) und Brigitte Wiedemann (10a) mit allen Fachkolleginnen und -kollegen der Schule zu einem erfolgreichen Abschluss geführt worden.

Die Jahrgangsbesten der Mittelschule Thannhausen

Als Jahrgangsbeste im qualifizierenden Mittelschulabschluss erhielten Julian Vogele (2,0), Meyer Jonas (2,2) und Elona Sadrijaj (2,4) sowie wie die besten Schülerinnen und Schüler des Mittleren-Reife-Zuges Julia Trompeta (1,5), Dietmair Emilia, Gheorghita Alexandra und Leitenmaier Melanie (jeweils 1,6) neben ihrem Zeugnis von Schulleiter Matthias Unger mit der Unterstützung der Raiffeisenbank Thannhausen ein kleines Präsent.

Das Rahmenprogramm von der Musikgruppe der 5. und 6. Klassen unter der Leitung von Andreas Altstetter sowie der Lehrerband rundete die Veranstaltung ab.

Folgende Schülerinnen und Schüler erhielten an der Mittelschule Thannhausen ihr Abschlusszeugnis:

Klasse 9a: Natalia Bartosiewicz (Thannhausen), Jianina-Georgiana Muresan ( Ziemetshausen), Angelina Schmid (Ziemetshausen), Elisa Tretbar (Thannhausen), Michael Berger ( Münsterhausen), Dominik Boll (Thannhausen), Raphael Eisenschien (Ziemetshausen), Joel Hillenbrand (Ziemetshausen), Vincent Kastner (Thannhausen), Noah Kallina (Thannhausen), Luis Kempter (Münsterhausen), Ledion Krasniqi (Thannhausen), Jonas Meyr (Schönebach), Gökmen Palit (Münsterhausen), Lukas Ries (Schönebach), Tobias Sauter (Thannhausen), Jan Schäfer (Bayersried), Paul Wegerdt (Thannhausen), Jona Wenzel (Uttenhofen)

Abschluss der 9a an der Mittelschule Thannhausen. Foto: Christoph Seiwert

Klasse 9b: Merita Ahmeti (Thannhausen), Mohamed Ayadi (Thannhausen), Mia Bzduch (Ziemetshausen), Aulona Demnika (Thannhausen), Hanna Hafer ( Balzhausen), Angelina Hussein (Ziemetshausen), Ivana Indovska (Thannhausen), Elona Sadrijaj (Thannhausen), Roberta-Maria Ursaciuc (Münsterhausen), Selina Waigel (Thannhausen), Ceymen Girgin (Münsterhausen), Musli Hajdaraj (Thannhausen), Dominik Pohl (Muttershofen), Benito Salan (Schönebach), Sean Steinborn (Thannhausen), Eron Tafaj (Oberrohr), Julian Vogele (Ziemetshausen), Marlon Wank (Mindelzell)

Abschluss an der Mittelschule Thannhausen: die 9b. Foto: Christoph Seiwert

Klasse 10a: Nur Bozdemir (Thannhausen), Emilia Dietmair (Thannhausen), Lara Drelciuc (Ziemetshausen), Alexandra Gheorghita (Oberrohr), Anna Lena Göllner (Thannhausen), Melanie Leitenmaier (Thannhausen), Ariola Morina (Thannhausen), Lorena Querreti (Thannhausen), Julia Trompeta (Thannhausen), Marie Zimmermann (Bayersried), Jona Biberacher (Münsterhausen), Ramadan Buqa (Thannhausen), Süleyman Büyükkahraman (Thannhausen), Moritz Geduld (Münsterhausen), Damian Heffungs (Muttershofen), Lars Hutflötz (Ziemetshausen), Felix Killer (Balzhausen), Kevin Lloyd (Thannhausen), Manvir Sohal (Thannhausen), Federico Suvarnakas (Thannhausen), Moritz Weber (Balzhausen)