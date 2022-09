Thannhausen

vor 33 Min.

Zoos und Aquarien fördern die Artenvielfalt

Plus In Aquarien tummelten sich vom Aussterben bedrohte Fischarten. Was große Zoos und private Aquarianer für den Erhalt der Artenvielfalt auf der Erde leisten.

Von Heinrich Lindenmayr, Dr.

Neun attraktiv bestückte Aquarien im Saal des Hotels „Sonnenhof“ in Thannhausen waren am vergangenen Wochenende Blickfang und Indikator dafür, dass hier etwas Außerordentliches vor sich ging. Zur zweiten internationalen Tagung zur Arterhaltung im Aquarium hatte der Arbeitskreis Natur- und Artenschutz in den Tropen vom „Verband deutscher Vereine für Aquarien- und Terrarienkunde“ eingeladen. Die Organisation vor Ort hatte Werner Witopil aus Krumbach geleistet.

