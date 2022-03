Zwei Autos beim Ausparken in Thannhausen zusammengefahren

Beim Ausparken sind zwei Autos in Thannhausen zusammengestoßen. Zunächst war unklar, wer die Schuld an dem Unfall trägt.

Am Dienstag gegen 12.50 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bgm.-Raab-Straße in Thannhausen ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von ca. 3500 Euro. Ein 30-Jähriger und eine 60-Jährige fuhren mit ihren Pkw jeweils rückwärts aus ihrer Parkbucht. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, heißt es in den Angaben der Polizei.

Unfall: Zwei Autos in Thannhausen fahren rückwärts aus Parkbuchten

Es herrschte nun Uneinigkeit, wer zum Unfallzeitpunkt stand und wer noch in Bewegung war. Dies konnte jedoch durch Sichtung einer Videoaufzeichnung geklärt werden. Der 30-Jährige räumte danach den Verstoß ein. Verletzt wurde niemand. (AZ)