Zwei Autos stoßen auf einer Kreuzung in Thannhausen zusammen

Ein Autofahrer missachtet in Thannhausen die Vorfahrt eines anderen Fahrzeugs. Bei dem folgenden Zusammenstoß verletzt sich ein Mann leicht.

Am Sonntagmittag hat ein Autofahrer auf der Kreuzung der Edelstetter Straße und der Wiesenthalstraße in Thannhausen einen Autounfall verursacht. Der 38-Jährige fuhr auf der Wiesenthalstraße in Richtung Westen und übersah trotz eines Stop-Schildes ein anderes Auto, das Vorfahrt hatte und auf der Edelstetter Straße nach Süden fuhr.

An Stop-Schild Vorfahrt missachtet: Unfall in Thannhausen

Einer der beiden Autofahrer verletzte sich laut Polizei bei dem Unfall leicht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 20.000 Euro. (AZ)