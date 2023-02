Zwei Fahrzeuge müssen nach Unfall abgeschleppt werden

Bei einem Unfall in der Thannhauser Christoph-von-Schmid-Straße entsteht ein hoher Sachschaden. Auch der Thannhauser Bauhof muss ausrücken.

In der Christoph-von-Schmid-Straße in Thannhausen kam es am Freitagnachmittag, gegen 13.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen. Hierbei befuhr ein 51-jähriger Fahrzeugführer die Christoph-von-Schmid-Straße, wobei ihm ein 48-jähriger Fahrzeugführer entgegenkam. Der 48-Jährige übersah laut Polizei den entgegenkommenden Pkw und bog vor diesem nach links in eine Seitenstraße ab.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch ein Sachschaden von insgesamt rund 8000 Euro entstand. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Da bei einem der Fahrzeuge aufgrund des Zusammenstoßes Betriebsstoffe ausliefen, musste zusätzlich der Bauhof der Stadt Thannhausen die Beseitigung derer übernehmen. (AZ)