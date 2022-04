Zwei Unbekannte schlagen einen Mann in Thannhausen ins Gesicht

Zwei Unbekannte schlagen in der Nacht von Freitag auf Samstag einem Mann bei einer Thannhauser Gaststätte ins Gesicht.

Am Samstagmorgen zwischen 1 Uhr und 1.45 Uhr haben zwei Unbekannte einen 38-jährigen Mann in Thannhausen nahe einer Gaststätte in der Brauerstraße ins Gesicht geschlagen. Vor Ort konnte die Polizei den Sachverhalt zunächst nicht klären, weil der Mann stark alkoholisiert war. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik gefahren.

Weil der Krumbacher Polizei derzeit keine konkreten Hinweise zu den Verdächtigen vorliegen, bittet sie telefonisch unter 08282/9050 um Zeugenhinweise. (AZ)