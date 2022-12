Thannhausen

13:54 Uhr

Zwei Unfallfluchten in Thannhausen

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen von Unfallflucht in Thannhausen.

Artikel anhören Shape

Einmal wurde in Thannhausen ein Kleinlaster in der Unteren Mühle angefahren und einmal ein Auto auf einem Supermarktparkplatz. Die Verursacher flüchteten in beiden Fällen.

Von zwei Verkehrsunfallfluchten berichtet die Krumbacher Polizei aus Thannhausen. Am Freitag bemerkte ein 32-jähriger Thannhauser, dass sein für eine Woche in der Straße Untere Mühle abgestellter Klein-Lkw durch einen unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern, so die Polizei. Zeugen, welche Hinweise dazu geben können, können sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 melden. Am Samstag gegen 14.55 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Thannhausen, wie eine zunächst unbekannte Fahrerin eines Audi den geparkten Pkw einer 38-jährigen Thannhauserin anfuhr und sich dann vom Unfallort entfernte, ohne sich um die gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Die Zeugin notierte sich das Kennzeichen und teilte dies der Geschädigten mit. Die Polizei Krumbach ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)

Themen folgen