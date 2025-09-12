Zweites Leben für gebrauchte Schulranzen

Der Elternbeirat der Thannhauser Anton-Höfer-Grundschule hat sich in diesem Jahr erstmals an der Schulranzen-Sammelaktion „Ranzen her!“ der LEW beteiligt. Unter dem Motto „Kindern helfen und die Umwelt schützen“ werden gut erhaltene Schultaschen an bedürftige Kinder in Bayerisch-Schwaben und Oberbayern weitergegeben. An der Grundschule in Thannhausen kamen über 30 gebrauchte Schulranzen zusammen. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Venise Abbenseth, übergab die Spenden an Stefan Wagner vom Überlandwerk Krumbach. Die Aktion fand bereits zum 17. Mal statt. Insgesamt konnten in den vergangenen Jahren bereits mehr als 12.500 Ranzen gesammelt und an Familien verteilt werden, die sich keine neue Schulausstattung leisten können. "Wir freuen uns, dass wir mit dieser Aktion einen Beitrag zur Chancengleichheit und zum Umweltschutz leisten können", sagt Venise Abbenseth. Auch im kommenden Jahr möchte der Elternbeirat wieder Schulranzen sammeln.

