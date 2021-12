Zwölfjähriger erschwindelt sich in Thannhausen Glühwein

Ein Zwölfjähriger muss sich betrunken in der Schule übergeben und erzählt seinem Vater dann eine Lügengeschichte. Möglich machte das eine nachlässige Verkäuferin.

Ein zwölfjähriger Junge hat am Montag in einem Thannhauser Supermarkt unerlaubt Glühwein gekauft. In der Schule hat er sich übergeben, woraufhin die Schule den Vater informierte. Der Junge sagte seinem Vater, er habe Früchtepunsch kaufen wollen und habe versehentlich den Glühwein gegriffen.

Der 12-Jährige kaufte absichtlich Glühwein und musste sich übergeben

Aber das stimmte nicht. Die Polizeiinspektion hatte nach einem Anruf des Vaters nachgeforscht und von der Verkäuferin erfahren, dass der Junge bewusst Glühwein gekauft habe. Als sie ihn nach seinem Alter gefragt habe, habe der geantwortet, er sei 16 Jahre alt. Weil die Verkäuferin den Ausweis des Jungen nicht überprüft hatte, erwartet sie nun ein Bußgeld. (AZ)