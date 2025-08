Thannhauser Moschee wird im Obergeschoss umgebaut

Umbauen möchte die Islamische Gemeinde Thannhausen Ditib Räumlichkeiten im Obergeschoss der Moschee im Krautgarten. Dazu wurde ein Bauantrag im Bauausschuss jüngst beraten. Im Jahr 2007 war vom Landratsamt Günzburg die Nutzungsänderung vom bestehenden Fitness-Center zum Vereinsheim mit Gebetsräumen, Laden und Hausmeisterwohnung genehmigt worden. Jetzt will die Gemeinde, die als Verein eingetragen ist, die Räume der Hausmeisterwohnungwerlegen in die bisherigen Aufenthaltsräume. Die bisherige Hausmeisterwohnung soll in Räumlichkeiten für Fitness und eine Bibliothek geändert und damit einer anderen Nutzung zugeführt werden. Der Bauausschuss stimmte dem Vorhaben einstimmig zu.

Annegret Döring Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86470 Thannhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Obergeschoss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis