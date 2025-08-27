Icon Menü
Thannhauser Stadtrat plant umstrittenen Hausbau im Außenbereich von Burg

Thannhausen

Bauen im Außenbereich ist normalerweise gesetzlich nur sehr eingeschränkt möglich. Wie ein Thannhauser Stadtrat es beim Stadtteil Burg trotzdem tun will.
Von Annegret Döring
    Einen tollen Ausblick hat man von dem oben in Burg gelegenen Grundstück, auf dem ein Thannhauser Stadtrat bauen möchte. Es liegt im Außenbereich des Thannhauser Stadtteils.
    Einen tollen Ausblick hat man von dem oben in Burg gelegenen Grundstück, auf dem ein Thannhauser Stadtrat bauen möchte. Es liegt im Außenbereich des Thannhauser Stadtteils. Foto: Annegret Döring

    „Schaffa, schaffa, Häusle baua“ liegt fast in der DNA der Schwaben. So tun viele alles dafür, um den Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen. Das plant auch ein Thannhauser Stadtratsmitglied, das im Bauausschuss seinen privaten Häuslebau-Antrag einreichte. Dies tat er, obwohl er nach einer Bauberatung in der Verwaltung erfahren hatte, dass das Vorhaben vorerst nicht genehmigt werden kann. In der Ausschusssitzung fiel sogar das Wort „mit der Brechstange“ wolle er nun das Vorhaben durchdrücken. Denn das Grundstück hat einige Tücken, die ein Bauen hier rechtlich verhindern.

