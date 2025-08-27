Thannhauser Stadtrat plant umstrittenen Hausbau im Außenbereich von Burg

„Schaffa, schaffa, Häusle baua“ liegt fast in der DNA der Schwaben. So tun viele alles dafür, um den Traum vom Eigenheim wahr werden zu lassen. Das plant auch ein Thannhauser Stadtratsmitglied, das im Bauausschuss seinen privaten Häuslebau-Antrag einreichte. Dies tat er, obwohl er nach einer Bauberatung in der Verwaltung erfahren hatte, dass das Vorhaben vorerst nicht genehmigt werden kann. In der Ausschusssitzung fiel sogar das Wort „mit der Brechstange“ wolle er nun das Vorhaben durchdrücken. Denn das Grundstück hat einige Tücken, die ein Bauen hier rechtlich verhindern.

Annegret Döring

86470 Thannhausen

Hausbau