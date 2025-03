Theo Waigel eröffnet Sonderausstellung mit Anekdoten aus Ursberg

Fast auf den Tag genau 900 Jahre nach Gründung des ersten Prämonstratenser-Klosters in Süddeutschland wurde am Donnerstag die Sonderausstellung „900 Jahre Klosterort Ursberg“ offiziell eröffnet. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, waren rund 120 Gästen im Saal des Klosterbräuhauses zugegen. Unter anderem erinnerte Theo Waigel mit Anekdoten an die lange Geschichte des Orts.

Zunächst sprach Markus Dopfer, Erster Bürgermeister in Neuburg an der Kammel. Er kam in friedlicher Absicht nach Ursberg – ein Blick in die Geschichte zeigt, dass dem nicht immer so war: 1199 und 1224 legte die Neuburger Herrschaft das Kloster in Schutt und Asche, als Protest gegen das Unabhängigkeitsstreben der Ursberger Prämonstratenser. „Gott sei Dank haben wir heute eine sehr gute Beziehung“, sagte Dopfer schmunzelnd.

Theo Waigel spricht bei der Eröffnung der Sonderausstellung in Ursberg

Landtagsvizepräsident Tobias Reiß (CSU) betonte in seinem Grußwort die lange Tradition des Klosters als geistliches Zentrum sowie als Ort von Bildung, Kultur und Wissenschaft: „Klosterorte wie Ursberg sind Kraftorte, die eine spirituelle Brücke von der Vergangenheit in die Gegenwart festigen.“ Besonders das Dominikus-Ringeisen-Werk, das seit 1884 Menschen mit Behinderungen in Ursberg begleitet, spiele dabei eine zentrale Rolle.

85 der letzten 900 Jahre des Klosterortes Ursberg hat der ehemalige Bundesminister Theo Waigel (CSU), der im Nachbarort Oberrohr geboren wurde, selbst miterlebt und mitgeprägt. In seiner Festrede ließ er gespickt mit Anekdoten die Ortsgeschichte Revue passieren. So hätten im Jahr 1423 Knechte des Augsburger Bischofs versucht, bei Oberrohr Rinder und Schafe des Ursberger Klosters zu stehlen. Bei der folgenden Auseinandersetzung habe „der alte Zech aus Rohr“ derart auf den Anführer der Plünderer eingeschlagen, dass dieser ein Auge verlor. Diesen Ausbruch von Gewalt bedauere er, sagte Waigel. Diebstahl bleibe jedoch Diebstahl, selbst wenn er auf Geheiß eines Bischofs geschehe.

Schüler des Ringeisen-Gymnasiums an Sonderausstellung in Ursberg beteiligt

Pater Stefan U. Kling, Prior des Prämonstratenser-Klosters Roggenburg, sprach von den engen Verflechtungen der beiden Klöster über die Jahrhunderte hinweg. Vermutlich bereits 1126, ein Jahr nach der Ursberger Gründung, hätten Prämonstratenser von Ursberg aus das Kloster Roggenburg errichtet. Die Säkularisation 1802 habe für beide Orte das Ende einer jahrhundertelangen Tradition bedeutet. Mit der Gründung der St. Josefskongregation 1897 sei klösterliches Leben und Wirken nach Ursberg zurückgekehrt.

Konzipiert und aufgebaut wurde die Sonderausstellung von Mittelalterexperte Holger Lauerer, der seit vielen Jahren als Heilerziehungspfleger im Ringeisen-Werk tätig ist. Zudem sind Schülerinnen und Schüler des Ringeisen-Gymnasiums beteiligt. Sie haben sich in ihrem Wahlkurs auf den „Bildungsstandort Ursberg“ fokussiert. Die bedeutende Vergangenheit Ursbergs habe sie beeindruckt, sagten Adina Miller und Hannah König. „Der Ort ist mehr als nur unser Alltag – er steckt voller Geschichte und Bedeutung.“ (AZ)

Info: Die Sonderausstellung hat bis 6. Juni geöffnet. Alle Informationen dazu gibt es unter www.drw.de/900JahreKlosterort.