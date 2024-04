Thannhausen

18:00 Uhr

In Thannhausen soll eine Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete entstehen

Plus In einem bestehenden Wohnhaus sollen in Thannhausen geflüchtete Familien und Frauen untergebracht werden. Dabei geht es um bis zu 50 Personen mit Bleibeperspektive.

Von Markus Landherr

Die Regierung von Schwaben beabsichtigt in einem bestehenden Wohnhaus in der Thannhauser Lindenstraße den Betrieb einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete. Dafür hat der Eigentümer der Immobilie eine entsprechende Nutzungsänderung des Achtfamilienhauses beantragt. In der jüngsten Sitzung des Bauausschusses wurden die Rahmenbedingungen für das Vorhaben vorgestellt. So soll die Einrichtung aus acht abgeschlossenen Wohneinheiten bestehen. In zwei Wohneinheiten können bis zu sieben Personen, in sechs Wohneinheiten bis zu sechs Personen untergebracht werden.

Die Regierung plant die Belegung für Familien, Familienverbände und alleinreisende Frauen mit und ohne Kinder. Es handelt sich um eine sogenannte Anschlussunterbringung. Das bedeutet, dass die Bewohnerinnen und Bewohner eine positive Bleibeperspektive haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen