Die Band Dynamite rockt das Motorradtreffen

Die Band Dynamite sorgte beim Motorradtreffen des MC Aspach für einen besonderen musikalischen Höhepunkt.

Das Motorradtreffen des MC Aspach in Tiefenried war einer der besonderen Höhepunkte des Wochenendes. Ein Highlight war der Auftritt der Band Dynamite. "We believe in 100 % Rock" ist das Motto der Band, wie auf ihrer Homepage nachzulesen ist. Ganz in diesem Sinn sorgte die Formation für gute Unterhaltung und begeisterte das Publikum. Zahlreiche Bilder vom Dynamite-Konzert gibt es online bei uns in einer Fotogalerie. (AZ)