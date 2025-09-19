Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mittelschwäbischen Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Krumbach
Icon Pfeil nach unten

Tipps für junge Eltern: So meistern Sie die Herausforderungen der ersten Monate

Krumbach

Wenn das Baby weint, weint oft auch das Herz der Eltern

Bei den Krumbacher Gesundheitswochen erklären Experten, wie junge Eltern mit Sorgen der ersten Monate umgehen können. Es ist wichtig, sich rechtzeitig Hilfe zu holen.
Von Manuela Rapp
    • |
    • |
    • |
    Dr. Susanne Nusser (von links), Saskia Fischer-Schmidtke, Sonja Tietz und Dr. Stephan Schwarz stehen Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Babys unterstützend zur Seite und helfen, Sorgen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern.
    Dr. Susanne Nusser (von links), Saskia Fischer-Schmidtke, Sonja Tietz und Dr. Stephan Schwarz stehen Eltern in den ersten Lebensmonaten ihrer Babys unterstützend zur Seite und helfen, Sorgen und Herausforderungen gemeinsam zu meistern. Foto: Manuela Rapp

    „Wenn es dem Kind nicht gut geht, geht es uns Eltern auch nicht gut.“ Damit schließt sich für Kinderärztin Dr. Susanne Nusser ein Kreis. Denn: „Manchmal ist der Start ins Leben holprig – das Baby schreit viel, trinkt schlecht oder die Sorgen wachsen über den Kopf“, wie es im Flyer zu ihrem Vortrag im Zuge der Krumbacher Gesundheitswochen „Kleines Baby, große Sorgen“ heißt.
    Was tun? Dazu hatten Nusser und ihr Ko-Referent und Kollege von der Krumbacher Kinderarztpraxis „Herzenssache“, Dr. Stephan Schwarz, im „Stückwerk“ viel zu sagen. Auch mit dabei: Saskia Fischer-Schmidtke und Sonja Tietz von der KoKi – Frühe Hilfen. Das Credo aller vier an die Eltern: sich Hilfe holen. Dafür seien sie da. „Sich melden zum Zuhören, um darüber zu sprechen“, animierte Schwarz. „Anderen geht es auch so, es zeigt nur keiner.“

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden