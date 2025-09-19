Wenn das Baby weint, weint oft auch das Herz der Eltern

„Wenn es dem Kind nicht gut geht, geht es uns Eltern auch nicht gut.“ Damit schließt sich für Kinderärztin Dr. Susanne Nusser ein Kreis. Denn: „Manchmal ist der Start ins Leben holprig – das Baby schreit viel, trinkt schlecht oder die Sorgen wachsen über den Kopf“, wie es im Flyer zu ihrem Vortrag im Zuge der Krumbacher Gesundheitswochen „Kleines Baby, große Sorgen“ heißt.
Was tun? Dazu hatten Nusser und ihr Ko-Referent und Kollege von der Krumbacher Kinderarztpraxis „Herzenssache“, Dr. Stephan Schwarz, im „Stückwerk“ viel zu sagen. Auch mit dabei: Saskia Fischer-Schmidtke und Sonja Tietz von der KoKi – Frühe Hilfen. Das Credo aller vier an die Eltern: sich Hilfe holen. Dafür seien sie da. „Sich melden zum Zuhören, um darüber zu sprechen“, animierte Schwarz. „Anderen geht es auch so, es zeigt nur keiner.“
