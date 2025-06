Frage der Woche: Wie erfrischen sie sich bei hohen Temperaturen?

Mit bis zu 33 Grad am Mittwoch wird es in dieser Woche noch einmal richtig heiß im Landkreis Günzburg. Mit all den Festen, Feiern, aber auch Abschlussprüfungen und sportlichen Veranstaltungen, die anstehen, heißt es: Kühlen Kopf bewahren. Doch wie? Wir suchen in dieser Woche die besten Tipps unserer Leserinnen und Leser. Schon frühmorgens in den Badesee springen? Home Office in den Keller verlegen? Mittagspause in der Eisdiele verbringen? Egal, wie außergewöhnlich oder klassisch Ihr Tipp sein mag – schreiben Sie uns gerne und teilen Sie Ihre liebsten Erfrischungsmöglichkeiten mit den anderen Leserinnen und Lesern.

Wie immer können Sie uns eine E-Mail an redaktion@guenzburger-zeitung.de oder an redaktion@mittelschwaebische-nachrichten.de mit dem Stichwort „Frage der Woche“ schicken. Einsendeschluss ist Freitag, 4. Juli, 12 Uhr. Bitte beachten Sie: Wir können nur Einsendungen mit Klarnamen und Wohnort berücksichtigen. Wir freuen uns auf den Austausch! (sohu)