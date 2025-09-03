Icon Menü
Tipps zur effizienten Obstverwertung: Apfel, Birne und Co. kreativ nutzen!

Landkreis Günzburg

Volle Apfel- und Birnbäume: Was tun mit dem vielen Obst?

Das Amt für Landwirtschaft Krumbach-Mindelheim betreibt drei Hauswirtschaftsschulen. Die Expertinnen dort haben Tipps zur Obstverwertung.
Von Annegret Döring
    • |
    • |
    • |
    Sie haben allerlei Ideen zur Verwertung von Obst: die Hauswirtschaftsexpertinnen Gertrud Wenz, Antonia Petzholdt und Agnes Meichelböck vom Amt für Landwirtschaft Krumbach-Mindelheim.
    Sie haben allerlei Ideen zur Verwertung von Obst: die Hauswirtschaftsexpertinnen Gertrud Wenz, Antonia Petzholdt und Agnes Meichelböck vom Amt für Landwirtschaft Krumbach-Mindelheim. Foto: Annegret Döring

    Apfel- und Birnbäume hängen voller reifer Früchte. Auch Brombeeren gibt es in diesem Jahr zuhauf, ebenso wie Holunderbeeren. Vielfach liegen die Früchte unter den Bäumen im Gras, werden von Vögeln angepickt oder vergammeln ungenutzt. „Das muss nicht sein“, erklärt Gertrud Wenz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim (AELF). Als Leiterin der Hauswirtschaftsschule und Sachgebietsleitung Ernährung und Haushaltsleistungen hat sie zusammen mit Kolleginnen haufenweise Tipps zur Obstverwertung. Hauswirtschaftsschulen des Amtes gibt es übrigens an den Standorten Krumbach, Mindelheim und in Memmingen.

