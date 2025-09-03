Volle Apfel- und Birnbäume: Was tun mit dem vielen Obst?

Apfel- und Birnbäume hängen voller reifer Früchte. Auch Brombeeren gibt es in diesem Jahr zuhauf, ebenso wie Holunderbeeren. Vielfach liegen die Früchte unter den Bäumen im Gras, werden von Vögeln angepickt oder vergammeln ungenutzt. „Das muss nicht sein“, erklärt Gertrud Wenz vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach (Schwaben)-Mindelheim (AELF). Als Leiterin der Hauswirtschaftsschule und Sachgebietsleitung Ernährung und Haushaltsleistungen hat sie zusammen mit Kolleginnen haufenweise Tipps zur Obstverwertung. Hauswirtschaftsschulen des Amtes gibt es übrigens an den Standorten Krumbach, Mindelheim und in Memmingen.
Landkreis Günzburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden