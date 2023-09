Tischtennis

vor 50 Min.

Die Botschaft aus Thannhausen heißt: Tischtennis geht auch mit Parkinson

Plus Manuela Kania und Dietmar Einerhand organisieren ein ungewöhnliches Tischtennis-Turnier. Der Sieg ist den Sporttreibenden weniger wichtig als das Statement.

Von Jan Kubica

Eine sportliche Botschaft für mehr Verständnis, ein kraftvolles Statement gegen Ausgrenzung und einen nachhaltigen Mutmacher an alle, die an dieser furchtbaren Krankheit leiden: All das wollte das in Thannhausen lebende Ehepaar Manuela Kania und Dietmar Einerhand aussenden und organisierte deshalb ein Tischtennis-Turnier für Menschen mit Parkinson. Im Rückspiegel betrachtet, war der Stada-Cup ein voller Erfolg.

"Wir wollen akzeptiert werden"

Kania kommentierte mit fröhlicher Miene: „Man muss sich nicht verstecken mit dieser Krankheit. Keiner von uns will Mitleid, aber wir wollen akzeptiert werden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

