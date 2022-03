Tischtennis

vor 3 Min.

Die TSG Thannhausen hat alles für den Klassenerhalt gegeben

Einige Male in dieser Saison waren die Thannhauserinnen chancenlos. Den Spaß am Tischtennisspielen aber verlor das Team (hier beim Heimspiel gegen Fürstenfeldbruck in der Aufstellung Sarah Alzinger, Lisa-Mia Tjarks, Luna Brüller und Lina Wirth) nie. Am Ende legten die Mädels, nun mit ihrer Nummer eins Shelly Machado Fernandez, eine tolle Aufholjagd hin.

Plus Mit einem Sieg und einem Remis verabschieden sich die Tischtennisspierinnen der TSG Thannhausen aus der Regionalliga-Runde. Ob's zum Drinbleiben reicht? Abwarten.

Von Jan Kubica

Was für ein Endspurt! Zum Saisonabschluss in der Regionalliga haben die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen noch einmal drei von vier möglichen Punkten geholt. Das Heimspiel gegen den LTTV Leutzscher Füchse II gewannen sie 8:2, bei der SG Motor Wilsdruff holte das Team von Trainer Miklos Szalaba ein 5:5. Ob das für den Klassenerhalt reicht? Noch wissen es die Spielerinnen nicht. Im Moment jedenfalls sitzen sie am sicheren Ufer.

