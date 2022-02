Tischtennis

vor 4 Min.

Die TSG Thannhausen verliert und nährt das Pflänzchen Hoffnung

Plus Die Tischtennis-Frauen der TSG Thannhausen holen beim Regionalliga-Spiel in Schwabhausen nur zwei Einzel-Punkte. Was das Team für das nächste Spiel zuversichtlich stimmt.

Die erwartet deutliche Niederlage kassiert haben die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen bei ihrem Regionalliga-Auftritt in Schwabhausen. Die Dritte des gastgebenden Bundesligavereins war einfach zu stark besetzt für die TSG-Aktiven. Auf dem Weg zum 2:8 konnten nur Luna Brüller und Lisa Mia Tjarks Zähler für die TSG beisteuern.

