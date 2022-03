Tischtennis

vor 17 Min.

Plötzlich läuft’s bei der TSG Thannhausen

Plus Das bis dahin sieglose Tischtennis-Team der TSG Thannhausen holt fünf Punkte in drei Regionalliga-Spielen. Was die Aufholjagd erst möglich macht.

Drei Auswärtsspiele, fünf Punkte: Kaum können die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen ihre Nummer eins Shelly Fernandez Machado einsetzen, sind sie in der Regionalliga mehr als konkurrenzfähig. Innerhalb von zwei Tagen siegte das Team jeweils souverän 8:2 in Schwarza und in Regensburg. In Ettmannsdorf reichte es zum Abschluss der 900-Kilometer-Tour immerhin zu einem 5:5. Plötzlich ist sogar der Klassenerhalt greifbar nah.

