TSG Thannhausen leistet sich die schwächste Leistung zur falschen Zeit

Das Tischtennis-Frauenteam der TSG Thannhausen verliert das Kellerduell der Regionalliga. Gibt es noch eine Chance zum Klassenerhalt?

So sehr hatten sich die Tischtennisspielerinnen der TSG Thannhausen diesen ersten Erfolg in der laufenden Regionalliga-Runde vorgenommen, so wichtig wäre er für die Mission Klassenerhalt gewesen. Am Ende unterlief den Gastgeberinnen ausgerechnet in diesem richtungweisenden Kellerduell mit der DJK Ettmansdorf die schlechteste Saisonleistung. Das 3:7 vor 50 Zuschauenden war ernüchternd.

Jetzt geht's nach Schwabhausen

Für die Thannhauserinnen dürfte es nun äußerst kompliziert werden, die Klasse noch zu halten. Aber die Mädels wollen jede noch so kleine Chance nutzten. Ob sich bereits im Spiel beim TSV Schwabhausen III eine eröffnet? An diesem 19. Februar um 18.30 Uhr beginnt die Partie beim aktuellen Tabellenfünften in der Neuner-Spielgruppe, deren unteres Ende die TSG derzeit besetzt.

Im Heimspiel gegen Ettmannsdorf gingen bereits die Eingangsdoppel – wie so oft in dieser Spielzeit – an den Gegner. Da auch die folgenden vier Einzel verloren wurden, sah sich das TSG-Team schnell entscheidend 0:6 hinten. Schadensbegrenzung erzielten dann Luna Brüller, Sarah Alzinger und Lisa-Mia Tjarks, die ihre jeweils zweiten Einzel gewannen. Nach einer weiteren Niederlage von Sarah Fendt stand das Endergebnis fest. (AZ)

So haben sie gespielt

Tjarks/Fendt - Roban/Eschenbecher 0:3 (3:11, 9:11, 5:11), Brüller/Alzinger - Brickl/Berner 2:3 (9:11, 11:5, 11:5, 6:11, 7:11), Brüller - Brickl 0:3 (5:11, 4:11, 5:11), Alzinger - Roban 0:3 (8:11, 3:11, 6:11), Tjarks - Berner 0:3 (7:11, 6:11, 6:11), Fendt - Eschenbecher 1:3 (8:11, 11:9, 6:11, 5:11), Brüller - Roban 3:2 (5:11, 12:10, 13:11, 11:13, 11:7), Alzinger - Brickl 3:2 (11:5, 9:11, 11:13, 11:6, 11:3), Tjarks - Eschenbecher 3:1 (11:8, 11:9, 4:11, 12:10), Fendt - Berner 0:3 (4:11, 5:11, 2:11)

