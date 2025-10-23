Titus Müller in Krumbach: Wie man einen Bestseller wie „Die Dolmetscherin“ schreibt

Wie entsteht ein Bestseller? „Ich bin neugierig, wenn mich etwas interessiert“, sagt Titus Müller. Manchmal sei es auch „eine innere Wunde, an die ich Luft lassen muss.“ Im Falle seines neuen Romans „Die Dolmetscherin“ sei beides zusammengekommen. Dabei ist das Thema, die Nachkriegszeit, „keine leichte Kost“, wie Birgit Fleiner von der Krumbacher Stadtbücherei seine Lesung einleitete. Und dennoch oder gerade deswegen: Das Buch findet sich bereits auf der Spiegel-Bestsellerliste.

Wer aber könnte besser über sein Werk reden, als der Autor selbst? Und das tat der Erfolgsschriftsteller, der sich vorwiegend auf historische Romane spezialisiert hat. Organisiert worden war sein Besuch von der Stadtbücherei, die Dienstagabend voll besetzt war, und der Buchhandlung Lesen-Schenken-Vogt als Beitrag zum Krumbacher Literaturherbst.

Das Setting der „Dolmetscherin“ ist ein Kurhotel im luxemburgischen Mondorf-les-Bains, wo 24 Nazigrößen wie Julius Streicher, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, Rudolf Hess interniert sind. Und dann reist am 20. Mai 1945 ein noch weiterer „Gast“ mit 16 Koffern, einer roten Hutschachtel und seinem Kammerdiener an. Sein Name: Hermann Göring. Obgleich sie sich wie im Urlaub gebärden, warten sie alle auf ihre Anklage bei den Nürnberger Prozessen.

Mittendrin ist die junge Asta Maschner, die Dolmetscherin. „Sie hat ein reales Vorbild“, erklärte der Autor. Margot Bortlin aus Milwaukee, Wisconsin, deren Mutter mit ihr und ihrer Schwester 1913 in die Vereinigten Staaten ausgewandert war. „Sie kam zurück nach Deutschland für den Prozess.“

Titus Müller, Autor von historischen Romanen, liest in der Bücherei in Krumbach. Foto: Sandra Frick (Archivbild)

Asta also ist nicht nur bei den Verhören dabei, vielmehr reist sie dann auch mit in die zu 90 Prozent zerstörte ehemalige „Stadt der Reichsparteitage“ und muss bei den Prozessen jeden Tag im Gerichtssaal anwesend sein. Dort wird sie „die abscheulichsten Dinge zu hören bekommen und sie zudem ins Englische übertragen müssen“, fasst es der Klappentext des Buches zusammen. Titus Müller zeichnet dabei ein feinfühliges Porträt einer Frau, die nicht nur stark an ihren eigenen Fähigkeiten zweifelt – die Prozesse sind die Geburtsstunde des Simultandolmetschens –, sondern auch an der Art, wie die Verhandlung geführt wird. „Die junge Frau wird mit all diesen Leuten konfrontiert, mit all den Fragen nach Schuld“, charakterisiert sie der Verfasser.

Ein halbes Jahr hat Titus Müller für sein Buch akribisch recherchiert, ein weiteres halbes Jahr hat er gebraucht, um es zu schreiben. Die Akten der Nürnberger Prozesse seien frei im Internet zugänglich. „Ich liebe Fakten“, betonte der gebürtige Leipziger. „Die Zitate der Nazi-Größen sind historisch.“ Die parallele Liebesgeschichte zwischen der Dolmetscherin und dem sensiblen Leonhard dagegen sei Fiktion.

Überaus spannend die zahlreichen Details und Hintergründe, aus denen der 48-Jährige regelrecht aus dem Vollen schöpfte. So wurde aus der (erzählenden) Lesung eine Art Geschichtsstunde, die nicht nur zur Lektüre seines Romans anregt, sondern auch zu weitergehenden Studien. Dafür hat er in seinem Roman sogar eine hilfreiche Literatur- und Quellenliste im Anhang.

Müllers Held, das gibt er offen zu, ist dabei der Hauptanklagevertreter der Amerikaner, Robert H. Jackson. Dessen Haltung und moralische Anschauungen imponieren ihm sichtlich. Und dennoch: Nicht dieser, sondern ein Kind namens Robert sei der Liebling seiner Leserschaft, bekundete er. Interessant zu wissen: „Ich habe ein bisschen von mir in Robert hineingelegt.“ Was sich der studierte Literatur- und Geschichtswissenschaftler wünscht: „Hoffentlich zieht Sie das Buch nicht runter.“ Was er nicht möchte: Die Welt solle nicht dorthin steuern, „wo es gerade hingeht.“ Denn: „Wir können es als Menschheit besser leben.“