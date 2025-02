Brezenhurre: Faschingsbrauch in Ziemetshausen mit erhöhten Sicherheitsmaßnahmen

Unzählige kleine Mäschkerle mit ihren Eltern oder Lehrerinnen und Erzieherinnen warteten am Donnerstag wieder gespannt vor dem Rathaus in Ziemetshausen, dass das einzigartige Faschingsspektakel, die Brezenhurre, startet. Der Brauch, den es nirgends sonst gibt, geht auf eine Kinderspeisung zurück, die ein Pfarrer einst ins Leben gerufen hatte. Auch heute gibt es dabei noch etwas zu essen: Würste und Brezen werden an die Kinder verteilt.

