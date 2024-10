Taekwondo-Großevent in Krumbach mit 661 Teilnehmenden

Am vergangenen Wochenende fand der jährliche Bundesbreitensportlehrgang von Heinz Gruber (9. Dan TKD, 5. Dan Allkampf) und Reinhold Gruber (9. Dan TKD, 7. Dan Allkampf) in Krumbach statt, der mit 45 Vereinen und insgesamt 661 Taekwondo- und Allkämpfern ein großer Erfolg war. Die Organisation des Events lag in den Händen von Reinhold Gruber und Sandra Stenzel-Gruber (8. Dan TKD), die zusammen mit dem gesamten Team eines des größten Events der Bayerischen- sowie Deutschen-Taekwondo-Union managten. 20 Referenten und viele Helfer unterstützten diesen Lehrgang und machten ihn möglich.

Icon Vergrößern Von links nach rechts: Sandra Stenzel-Gruber, Reinhold Gruber, Hubert Fischer, Hasim Celik und Heinz Gruber. Foto: Sandra Stenzel-Gruber Icon Schließen Schließen Von links nach rechts: Sandra Stenzel-Gruber, Reinhold Gruber, Hubert Fischer, Hasim Celik und Heinz Gruber. Foto: Sandra Stenzel-Gruber

Der Lehrgang wird seit über 20 Jahren in Krumbach ausgerichtet und hat sich zu einer festen Institution im Taekwondo-Breitensport entwickelt. Die Veranstaltung wurde feierlich eröffnet mit der Begrüßung durch DTU-Ehrenpräsident Heinz Gruber sowie Bürgermeister Hubert Fischer, der die Bedeutung des Sports für die Region hervorhob. Anschließend richtete auch der BTU-Präsident, Hasim Celik, einige Worte an die Teilnehmenden, der hierfür von Nürnberg angereist ist.

Großes Taekwondo-Event in Krumbach

In einer beeindruckenden Kulisse begann der Lehrgang um 11 Uhr, in allen verfügbaren Turnhallen der Stadt Krumbach wurde an diesem Tag bis 16 Uhr Taekwondo und Allkampf praktiziert. Zum Abschluss gab es noch einen Höhepunkt, eine Vorführung von Kindern für Kinder und Eltern. Hier zeigten die jüngsten Taekwondo-Kämpfer und -Kämpferinnen ihr Können und begeisterten das Publikum mit beeindruckenden Darbietungen und ihrem Auftreten.

Insgesamt war der Bundesbreitensportlehrgang ein gelungenes Event, das nicht nur den sportlichen Austausch förderte, sondern auch die Gemeinschaft innerhalb der Taekwondo-Familie stärkte. Ein besonderer Moment war die Ankündigung des DTU-Ehrenpräsidenten Heinz Gruber, der nach jahrzehntelangem Engagement bekannt gab, sich aus der aktiven Leitung zurückzuziehen, jedoch dennoch als Referent erhalten zu bleiben. Die Tradition des Lehrganges wir zukünftig von Reinhold Gruber und seiner Tochter Sandra Stenzel-Gruber weitergeführt. (AZ)