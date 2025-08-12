Icon Menü
Übergangswohnheim im Ex-Gasthof Falk Krumbach: Warum wohnt hier noch niemand?

Krumbach

Warum das Übergangswohnheim im Ex-Gasthof Falk noch immer nicht bewohnt ist

Der einstige Gasthof Falk in Krumbach steht als Übergangswohnheim bereit. Trotz abgeschlossener Arbeiten ist das Gebäude bisher unbesetzt. Das sind die Pläne.
Von Annegret Döring
    Noch im Juli hatte die Regierung von Schwaben das Übergangswohnheim im ehemaligen Gasthof Falk in Krumbach belegen wollen. Momentan wohnt aber noch niemand darin.
    Noch im Juli hatte die Regierung von Schwaben das Übergangswohnheim im ehemaligen Gasthof Falk in Krumbach belegen wollen. Momentan wohnt aber noch niemand darin. Foto: Annegret Döring

    Vor gut einem Monat hat die Regierung von Schwaben angekündigt, dass sie das geplante Übergangswohnheim im ehemaligen Gasthof/Hotel Falk in Krumbach noch im Juli in Betrieb nehmen wolle. Ab und zu sah man, dass abends dort das Licht im Erdgeschoss brannte, doch sonst deutete nichts auf eine etwaige Belebung des Gebäudes hin. Die Redaktion fragte bei der Regierung nach dem aktuellen Stand bei dem Wohnprojekt.

