Warum das Übergangswohnheim im Ex-Gasthof Falk noch immer nicht bewohnt ist

Vor gut einem Monat hat die Regierung von Schwaben angekündigt, dass sie das geplante Übergangswohnheim im ehemaligen Gasthof/Hotel Falk in Krumbach noch im Juli in Betrieb nehmen wolle. Ab und zu sah man, dass abends dort das Licht im Erdgeschoss brannte, doch sonst deutete nichts auf eine etwaige Belebung des Gebäudes hin. Die Redaktion fragte bei der Regierung nach dem aktuellen Stand bei dem Wohnprojekt.
Krumbach
