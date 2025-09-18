Icon Menü
Überlandwerk Krumbach warnt: Dubiose Anrufe und unseriöse Haustürwerbung

Krumbach

Überlandwerk Krumbach (ÜWK) warnt vor dubiosen Anrufen und unseriösen Haustürgeschäften

Im Versorgungsgebiet des Überlandwerks Krumbach häufen sich Fälle von unseriösen Anrufern und Türwerbern. Wie man sich verhalten soll.
    •
    •
    •
    Das Krumbacher Unternehmen warnt vor Betrügern.
    Das Krumbacher Unternehmen warnt vor Betrügern. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Im Versorgungsgebiet des Überlandwerks Krumbach (ÜWK) haben sich nach Unternehmensangaben Fälle gehäuft, in denen sich Personen telefonisch oder an der Haustür als Mitarbeitende des ÜWK oder der LEW ausgegeben haben. Es ging darum, mit unlauteren Methoden Stromverträge für andere Anbieter zu erschleichen, teils unter dem Vorwand einer Tarifumstellung oder Zählerablesung.

    Vorsicht vor Betrug: Das ÜWK mahnt zur Vorsicht

    Das ÜWK stellt via Pressemitteilung klar: Änderungen in laufenden Vertragsverhältnissen werden ausschließlich schriftlich und niemals telefonisch oder durch Dritte kommuniziert. Vertriebsmitarbeiter und Ortsbevollmächtigte des Unternehmens können sich jederzeit eindeutig ausweisen. Mitarbeitende des ÜWK rufen zudem immer mit der Krumbacher Vorwahl (08282) an.

    Es sollten keine persönlichen Daten sowie keine Zählernummern am Telefon oder an der Haustür preisgegeben und keine Zusagen gemacht werden, wenn Zweifel an der Identität des Gesprächspartners bestehen. Bei Unsicherheiten oder Fragen steht das Team der Kundenbetreuung des ÜWK gerne zur Verfügung: Via Telefon unter 08282/901 153 oder per Mail an vertrieb@uewk.de.

    Krumbach: Warnung vor unseriösen Anrufern und Haustürvertretern

    Sollten Kundinnen oder Kunden dennoch einem dubiosen Werber aufgesessen sein, besteht laut ÜWK in der Regel die Möglichkeit, sich durch das 14-tägige Widerrufsrecht wieder vom Vertrag zu lösen. Unerlaubte Werbeanrufe können zudem bei der Bundesnetzagentur gemeldet werden: www.bundesnetzagentur.de/unerlaubteTelefonwerbung. (AZ)

