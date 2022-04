Frühlingsumfrage in Krumbach: Ein bisschen Sonne in der Krisenzeit

Krieg in der Ukraine, die Corona-Krise noch nicht ausgestanden - Passantinnen und Passanten in Krumbach erklären, warum der Frühling für sie besonders wichtig ist.

Der Frühling nimmt in der Natur sichtbar Gestalt an. Überall sprießen die Blätter, teilweise blühen schon die Obstbäume und alles schimmert leicht grün. Etliche der befragten Passanten sagen, dass sie sich trotz der schwierigen Weltlage auf den Frühling freuen möchten. Für sie bedeutet Frühling einfach mehr Lebensfreude, die Aktivität ist größer. Einige der in Krumbach Befragten freuen sich auch auf die neue Frühlingsmode.

Grimbacher (21), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Simone Grimbacher (21), Kammeltal: Mir geht es jetzt viel besser. Ich freue mich einfach über den Sonnenschein und das schöne Wetter. Ich freu mich auf die neue Frühlingsmode, ich gehe gerne shoppen. Es ist einfach ein neues und gutes Lebensgefühl. Der Frühling ist auch meine Lieblingsjahreszeit. Ich bin gerne draußen beim Bummeln, Eisessen oder Kaffeetrinken.

Ishak Yilmaz (40), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Ishak Yilmaz (40), Krumbach: Ich gehe gerne mit meiner Familie spazieren. Auch in meinem Garten arbeite ich gerne. Ich habe einen großen Garten, da ist viel zu tun. Das macht mir Spaß, und ich freu mich, wieder aktiv zu werden. Eisessen oder essen gehen geht momentan nicht. Wir haben gerade Ramadan, aber danach gehe ich auch mal gerne in den Biergarten.





Jeanette Deseive (51), Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Jeanette Deseive (51), Krumbach: Der Frühling gibt gute Laune, man hat mehr Energie und hat Lust auf mehr Aktivitäten. Alles ist farbenfroh, viel schöner als im Winter. Ich freu mich schon jetzt wieder auf den Biergarten. Draußen sitzen, bei einem leckeren Essen und chillen. Auch bin ich gerne mit meinen Freunden unterwegs und genieße das herrliche Wetter.

Nicole Träger (45), Ettenbeuren. Foto: Elisabeth Schmid

Nicole Träger (45), Ettenbeuren: Frühling ist pure Lebensfreude, und es gibt eine ganz andere Lebensqualität. Die Menschen sind freundlicher und gut gelaunt. Es ist fast ein bisschen wie in Italien. Ich bin viel mit meiner Gruppe mit dem Mountainbike unterwegs. Diesen Sonntag geht es wieder los. Es macht einfach richtig Spaß, bei Sonnenschein draußen unterwegs zu sein.