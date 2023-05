König Charles III. wird gekrönt: Wie wichtig ist für Sie das Ereignis?

King Charles III. wird am Samstag in London gekrönt. Sind Sie auch schon im Krönungsfieber? Wir haben in der Krumbacher Innenstadt nachgefragt.

Das ist doch die Krönung: King Charles III. wird am Samstag in der Westminster Abbey in London gekrönt. Tausende Briten und Menschen aus aller Welt werden vor Ort die Straßen säumen. Millionen Menschen werden die Zeremonie am Fernseher verfolgen. Bei einer stichprobenartigen Umfrage in der Krumbacher Innenstadt sind die befragten Passanten unterschiedlicher Meinung. Manche machen eine „Krönungsparty“, andere haben überhaupt kein Interesse.

Karlheinz Schoblocher (65), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Karlheinz Schoblocher (65), Krumbach: "Mich interessiert, was am Königshof in London so passiert. Es ist schon ein wichtiges Ereignis. Ich werde die Krönung zum Teil im Fernsehen verfolgen. Nicht den ganzen Tag, aber ich hoffe, den wichtigen Teil, die Zeremonie der Krönung, nicht zu verpassen. Meine Frau trifft sich schon morgen ganz früh mit ihren Freundinnen zu einer „Krönungsparty“."

Henriette Thalhofer (80), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Henriette Thalhofer (80), Krumbach: "Die Krönung von Charles interessiert mich nur am Rande. Ich werde mal ab und zu in den Fernseher schauen, um zu sehen, was alles so passiert. Charles ist mir sympathisch, gerade sein Engagement für die Umwelt macht ihn sehr beliebt. Bei seinem Deutschlandbesuch war er sehr hautnah bei den deutschen Bürgern. Das macht den König sehr menschlich.

Eliza Sylejmani (24), Burgau Foto: Elisabeth Schmid

Eliza Sylejmani (24), Burgau: "Der ganze Trubel um die Monarchie interessiert mich nicht. Auch nicht die Krönung des Königs. Allerdings war ich mal in England und habe mir das Schloss Windsor Castle angeschaut, das ist schon sehr beeindruckend. Die hohen, großen Räume und überall Bilder von der königlichen Familie - durchaus sehenswert. Ich schaue mir das aus Interesse an den Bauten an, nicht wegen der Monarchie."

Nicole Kutz (21), Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Nicole Kutz (21), Krumbach: "Das alles interessiert mich nicht. Auch meine Eltern und Freunde haben für die Königshäuser der Welt kein Interesse. Selbst als Kind hatte ich, wie viele andere Mädchen es hatten, keine Lust, Prinzessin zu sein oder Ähnliches. Ich werde also ganz sicher nicht die Krönung anschauen, das habe ich noch nie gemacht. Mir ist es egal, wer König ist."

