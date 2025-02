In der Nacht von Sonntag auf Montag steht das größte Sportereignis der USA an: der Super Bowl. Millionen Menschen weltweit fiebern mit – doch wie sieht es in Krumbach aus? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört und stichprobenartig Passanten gefragt, ob sie das Finale der NFL verfolgen werden. Das Ergebnis: Begeisterung klingt bei den meisten anders.

