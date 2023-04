Umfrage in Krumbach: Sind Aprilscherze noch angesagt?

Unsere Mitarbeiterin Elisabeth Schmid interviewt wieder Passanten in der Krumbacher Innenstadt. Dieses Mal geht es um Aprilscherze.

Jedes Jahr aufs Neue werden Menschen mehr oder weniger humorvoll in den April geschickt. So ist es schon seit langer Zeit. Aber, ist das noch aktuell? Die befragten Passanten und Passantinnen in der Krumbacher Innenstadt erinnern sich gerne an ihre Jugend, als Aprilscherze üblich waren und man sich so gut wie überall auf eine Überraschung einstellen musste. Doch heute lieben nur noch wenige die Scherze.

Umfrage Beate Mayer, 50, Burtenbach, und Ursula Balonier, 76, Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Beate Mayer, 50, Burtenbach, und Ursula Balonier, 76, Krumbach: Früher, in meiner Jugend, wurden wir öfter in den April geschickt. Da war es einfach viel lustiger. Ich hatte auch selbst immer viel Spaß daran, die Leute in den April zu schicken. Heute ist das nicht mehr so. Meine Mutter schickt vielleicht ihre Enkelin in den April, mal schauen, ob das klappt.

Umfrage Josef Singer, 73, Schöneburg Foto: Elisabeth Schmid

Josef Singer, 73, Schöneburg: Als Kind habe ich die Lehrer in den April geschickt. Auch meine Kumpel haben da kräftig mitgemacht. Das war sehr lustig. Irgendwie ist das alles vorbei oder auch in Vergessenheit geraten. Eigentlich schade. Das gehört doch zu den alten Bräuchen. Ich weiß auch nicht, ob die Kinder das heute noch machen.

Umfrage Uschi Grzesik, 57, Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Uschi Grzesik, 57, Krumbach: Ich liebe es, die Menschen in den April zu schicken. Auch heute noch. Ich bin sogar gestern in den April geschickt worden. Meiner Meinung nach sollte man die alten Bräuche beibehalten, zum Beispiel, das Maibaum aufstellen. Ich finde, es macht Spaß, die Leute zu veräppeln. Es ist doch im Leben vieles ernst genug.

Umfrage Kayci Rümeysa, 26, Krumbach Foto: Elisabeth Schmid

Kayci Rümeysa, 26, Krumbach: In der Schule war das total üblich. Wir Kinder hatten unseren Spaß. Jetzt ist das leider nicht mehr so. Auch in der Türkei gibt es den Aprilbrauch. Ich weiß aber nicht, ob das auch heute noch so ist. Auf jeden Fall kann ich mich gut an meine Schulzeit erinnern, wir hatten viel Spaß.

