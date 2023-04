Umfrage

22.04.2023

Umfrage in Krumbach: Was halten Sie vom bundesweiten Bahnstreik?

Am Freitag, 21. April, wurde vormittags wieder bei der Bahn gestreikt. Züge auf der Verbindung Günzburg-Mindelheim fielen aus. "Nicht einsteigen" hieß es auch am Bahnhof in Krumbach.

Plus Was halten Passanten in der Krumbacher Innenstadt vom bundesweiten Bahnstreik? Wir haben nachgefragt.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

Am Freitag standen wegen eines Streiks die Züge im Nahverkehr und Fernverkehr still. Die stichprobenartig befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt finden den Streik, obwohl er sie im Alltag nicht so sehr betrifft, nicht gut. Ihrer Meinung nach wird viel zu oft gestreikt. Im ländlichen Raum hätten zwar fast alle Menschen Autos, aber in den Städten sei man viel mehr auf Schienenverkehr angewiesen, lautet etwa die Argumentation.

Michelle Weinmann (21) aus Krumbach. Foto: Elisabeth Schmid

Michelle Weinmann (21), Krumbach: "Ich finde das Streiken nicht okay. Es wird einfach zu oft gestreikt. Immer geht es ums Geld. Ich arbeite und bin zufrieden. Auch ich muss mit dem, was ich verdiene, klarkommen. Es kommt auf die Leistung an, wenn man mehr verdienen möchte. Für die Leute, die auf die Bahn angewiesen sind, ist das jedes Mal ein Aufwand, ohne Bahn zur Arbeit zu kommen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen