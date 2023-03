Umfrage

Umfrage in Krumbach: Was halten Sie von der Zeitumstellung?

Plus Unsere Mitarbeiterin Elisabeth Schmid hat wieder eine nicht repräsentative Straßenumfrage in Krumbach gemacht. Was Passanten zur anstehenden Zeitumstellung sagen.

Von Elisabeth Schmid

Vor 50 Jahren wurde die Zeitumstellung eingeführt. Wegen der Ölkrise sollte Energie gespart werden. Obwohl sich herausstellte, dass die Umstellung nichts brachte, blieb die Zeitumstellung erhalten. Die befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt sind es leid, die Uhren vor- oder nachzustellen. Die Politiker sollten sich ihrer Meinung nach auf eine Zeit einigen. Vielen ist es gleich, ob Sommer- oder Winterzeit. Text und Fotos: Elisabeth Schmid Umfrage Belinda Hofner, 45, Ziemetshausen Foto: Schmid Belinda Hofner, 45, Ziemetshausen: "Ich freue mich auf die Sommerzeit. Ich bin auch zufrieden, wenn es im Herbst wieder die Winterzeit gibt. Von mir aus muss nichts geändert werden. Natürlich ist die Umstellung in den ersten Wochen etwas gewöhnungsbedürftig. Dann geht es aber. Vor allem in der Sommerzeit kann man die langen Abende genießen." Umfrage Krumbach Beate Häge, 54, Krumbach Foto: Schmid Beate Häge, 54, Krumbach: "Die Zeitumstellung ist einfach eine Katastrophe. Auch die Uhren zu verstellen, ist furchtbar. Ich kann nicht verstehen, warum man sich noch nicht auf eine Zeit geeignet hat. Ich finde, es sollte so bleiben, wie es jetzt ist. Der Körper muss sich immer wieder auf die veränderte Zeit einstellen." Umfrage Krumbach Olga Will, 70, Krumbach Foto: Schmid Olga Will, 70, Krumbach: "Die Zeitumstellung ist nicht gut. Ich bin zwar in Rente, trotzdem stört mich das. Vor allem für die Berufstätigen und Kinder ist es nicht so gut. Mein Mann wäre für die Sommerzeit. Egal, Hauptsache eine Zeit bleibt während des ganzen Jahres gleich. Mich hat die Zeitumstellung schon ganz am Anfang gestört." Umfrage Krumbach Sieglinde Klausen, 76, Niederraunau Foto: Schmid Sieglinde Klausen, 76, Niederraunau: "Die Zeitumstellung ist so nötig wie ein Kropf. Damals als sie eingeführt wurde, fand ich es schon schlimm. Obwohl es durch die Umstellung der Zeit keine Ersparnisse gab, wurde es beibehalten. Furchtbar. Von mir aus kann es Sommerzeit oder Winterzeit sein, aber nicht alle halbe Jahre anders, das kostet nur Geld." Lesen Sie dazu auch Umfrage Mehrheit der Deutschen für Abschaffung der Zeitumstellung

