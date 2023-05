Umfrage

Umfrage in Krumbach: Was machen Sie in den Pfingstferien?

Plus Pfingsten ist ein christliches Fest und eines der wichtigsten im Kirchenjahr. Wir haben Passanten in Krumbach befragt, was sie in den Ferien machen werden.

Von Elisabeth Schmid

Pfingsten gilt als Geburtstag der christlichen Kirche und das dritte Hauptfest im Jahr. Unsere Redaktion hat stichprobenartig Passanten in der Krumbacher Innenstadt befragt, wie sie Pfingsten feiern. Den Befragten ist bewusst, was Pfingsten bedeutet. Die wenigsten gehen aber an den Feiertagen in die Kirche. Allerdings freuen sich die Passanten auf die freien Tage und ihre Kinder natürlich auf die Schulferien.

Lukas Neumeyer (33), Weißenhorn Foto: Elisabeth Schmid

Lukas Neumeyer (33), Weißenhorn: "Ich bin Lehrer am Gymnasium und freue mich auf die Ferien. Pfingsten ist ein christlicher Feiertag, das ist mir klar. Aber die Sache mit dem Heiligen Geist, das ist für mich nicht so richtig greifbar. Ich werde meine freien Tage genießen und einige Tagesausflüge, zum Beispiel ins Allgäu machen."

